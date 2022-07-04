ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
Кэлвин Филлипс перебрался в команду Хосепа Гвардиолы
«Манчестер Сити» объявил о подписании центрального полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса.
Игрок подписал контракт на 6 лет, а трансфер обошелся клубу в 45 миллионов фунтов. С бонусами сумма может увеличиться до 50-ти миллионов.
26-летний игрок в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол. Отыграл 23 матча в составе сборной Англии.
We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩— Manchester City (@ManCity) July 4, 2022
Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL
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