ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов

«Манчестер Сити» объявил о подписании центрального полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса.

Игрок подписал контракт на 6 лет, а трансфер обошелся клубу в 45 миллионов фунтов. С бонусами сумма может увеличиться до 50-ти миллионов.

26-летний игрок в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол. Отыграл 23 матча в составе сборной Англии.



We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL