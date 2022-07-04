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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
Англия
04 июля 2022, 12:30 |
1864
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов

Кэлвин Филлипс перебрался в команду Хосепа Гвардиолы

04 июля 2022, 12:30 |
1864
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал хавбека за 45 миллионов
twitter.com/mancity

«Манчестер Сити» объявил о подписании центрального полузащитника «Лидса» и сборной Англии Кэлвина Филлипса.

Игрок подписал контракт на 6 лет, а трансфер обошелся клубу в 45 миллионов фунтов. С бонусами сумма может увеличиться до 50-ти миллионов.

26-летний игрок в минувшем сезоне провел 23 матча и забил 1 гол. Отыграл 23 матча в составе сборной Англии.
 

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Источник ФК Манчестер Сити
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