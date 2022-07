Изнер стал рекордсменом по количеству эйсов в истории

Сегодня Джон Изнер в третьем раунде Уимблдона-2022 в трех сетах проиграл Яннику Синнеру – 4:6, 6:7 (4), 3:6.

Несмотря на поражение, во время матча американский теннисист установил рекорд по количеству эйсов за карьеру. Он побил рекорд Иво Карловича в 13 728 подач навылет. Отметим, что АТР ведет данную статистику с 1991 года.

13,731 - John #Isner already had seven aces against Jannik Sinner and now has the all-time aces record, with 13,731 (and counting...). History.@atptour @ATPMediaInfo @Wimbledon pic.twitter.com/mvPvZX5ulm