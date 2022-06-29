ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму

ПСЖ презентовал домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в традиционном для клуба стиле: синяя майка с большой красно-белой полосой по центру.

Отметим, что по центру расположен и логотип клуба, и технического спонсора, компании Nike: