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  4. ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
Франция
29 июня 2022, 12:53 |
730
0

ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму

В ней команда будет выступать в сезоне 2022/2023

29 июня 2022, 12:53 |
730
0
ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
ФК ПСЖ

ПСЖ презентовал домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в традиционном для клуба стиле: синяя майка с большой красно-белой полосой по центру.

Отметим, что по центру расположен и логотип клуба, и технического спонсора, компании Nike:

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Источник ФК ПСЖ
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