ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму

ПСЖ презентовал домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в традиционном для клуба стиле: синяя майка с большой красно-белой полосой по центру.

Отметим, что по центру расположен и логотип клуба, и технического спонсора, компании Nike:

A new Parisian kit that combines tradition and modernity. ❤️💙🤩



