Франция29 июня 2022, 12:53 |
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ФОТО. ПСЖ представил новую домашнюю форму
В ней команда будет выступать в сезоне 2022/2023
29 июня 2022, 12:53 |
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ПСЖ презентовал домашний комплект формы на сезон 2022/2023. Он выполнен в традиционном для клуба стиле: синяя майка с большой красно-белой полосой по центру.
Отметим, что по центру расположен и логотип клуба, и технического спонсора, компании Nike:
June 29, 2022
🆕🏟️👕— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 29, 2022
A new Parisian kit that combines tradition and modernity. ❤️💙🤩
🛒▶️ https://t.co/lIr1GOTsr4 #𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/LiJo2OOKjr
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