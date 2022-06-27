Столп обороны, или Нужно ли Суркису продавать Илью Забарного

19-летний защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный стал одним из ньюсмейкеров украинского летнего трансферного окна. Молодой украинский центрбек заинтересовал четвертую команду АПЛ – «Тоттенхэм». Разбираемся, нужно ли Игорю Суркису продавать лучшего защитника прямо сейчас.

Потеря Забарного не станет трагедией для «Динамо»

В кадровом плане потенциальная продажа Забарного не станет проблемой для «Динамо». У Мирчи Луческу есть целый ряд игроков, способных заменить молодого защитника.

В первую очередь, речь об Антоне Боле. Уроженец Житомира по стилю игры и фактуре похож на нынешнего лидера защиты киевлян. Луческу уже брал Антона на зимние сборы, где защитник имел возможность понять требования первой команды, а тренер – оценить его перспективы. Дебют Боля в первой команде должен был состояться уже во второй части сезона, но началась война...

Сейчас Боль работает с первой командой на сборах в Швейцарии, где киевляне готовятся к квалификации Лиги чемпионов и старту чемпионата Украины. Потенциал у него не меньший. У Боля также есть хорошая первая передача и понимание игры. После прихода в «Динамо» Луческу обратил внимание на Антона. Пробовал его в тренировочном процессе. Еще два года тому назад Боль мог закрепиться в первой команде, но тяжелая травма заставила молодого защитника пропустить весь сезон 2020/21.



ФК Динамо. Антон Боль

В 2020 году в таком же статусе, как Антон Боль, находился Забарный. У него не все получалось, но Луческу поверил в молодого защитника. Это помогло Забарному закрепиться в первой команде и стать игроком сборной Украины. Не стоит забывать, что Боль даже старше на несколько месяцев Забарного. В 19 лет он должен быть готов физически играть на этой позиции. Удачные выступления за молодежную сборную Украины должны стать еще одним доводом в пользу житомирца.

Родная позиция Дениса Попова – правый центральный защитник. Это уже Луческу сделал его левым центральным из-за отсутствия сильного игрока на этой позиции. У Попова есть своя история с травмами. Карьера Дениса показывает, что надеяться на него в долгосрочной перспективе нельзя. Но очень хочется верить, что этот ужас с травмами наконец-то завершится для талантливого защитника. Все сильные стороны Дениса известны – силовая борьба, неуступчивость, игра головой. Пара защитников Попов-Сирота выглядит рабочим вариантом для «Динамо» на следующий сезон и еврокубки. Оба игрока уже имеют определенный международный опыт и должны показывать свой класс.

Не забываем также о Никите Бурде. Талантливого защитника замучили травмы. Из-за разрыва ахилла Никита не играл фактически последние два сезона. Сейчас он привел себя в порядок. Такое уже было в карьере Никиты, когда он не играл долго, но потом, как ни в чем не бывало, заменил Хачериди после того, как тот побил горшки с Хацкевичем. Класс, квалификация, характер и опыт у этого футболиста уже есть. Главное, чтобы травмы обходили стороной. Луческу может получить силовую пару гренадеров-защитников Бурда-Попов.

У польского легионера Томаша Кендзеры есть шансы остаться в Украине. У поляка хорошие личные условия и жена украинка. Больших денег на его продаже не заработаешь. А смысл продавать поляка за 2-3 млн, когда за такие деньги вряд ли купишь игрока необходимого уровня. А за Забарного можно получить в разы больше. Главное, чтобы Томаш не боялся играть в Украине. Кендзера имеет лидерские качества и может, кроме родного правого фланга, играть в центре обороны. Этот момент Луческу использовал не один раз. Для нового чемпионата Украины этого будет более чем достаточно.

Даже без Забарного у Луческу есть 5 профильных защитников – Кендзера, Попов, Сирота, Боль и Бурда. Теоретический уход Томаша не станет большой катастрофой. Основной парой может стать Попов – Сирота при поддержке Боля и Бурды. Если останется Кендзера, то опций в центре обороны становится еще больше.

Вопросы перехода Забарного – цена

Для «Динамо» не висит обязательным вопросом продать Забарного летом. Зимний трансфер Миколенко в «Эвертон» дает возможность Игорю Суркису спокойно переживать финансовые проблемы, связанные с войной. Тем более, что теоретически может еще быть трансфер Цыганкова.

Дело в другом. Забарный за два года в «Динамо» смог сыграть в Лиге чемпионов. Стать основным игроком сборной Украины и сыграть на Евро. Какого прогресса он может достичь в Украине? Безусловно, опытный Луческу еще его подтянет в тактическом плане. Но уровень УПЛ имеет все шансы существенно упасть. Группового турнира Лиги чемпионов у киевлян вполне может не быть. Им нужно преодолеть очень трудную квалификацию. Первый соперник – вторая команда Турции «Фенербахче» с серьезным составом и тренером Жорже Жезусом, хорошо знающим «Динамо» по прошлогоднему сезону. Чемпионата мира для сборной Украины не будет, поэтому еще одна витрина точно останется закрытой. Сейчас Забарный имеет статус игрока из ЛЧ, участника Евро, а следующим летом он может иметь совсем другое резюме и, соответственно, цену.

У «Динамо» была история, когда Миколенко или Цыганкова долго не продавали. Продолжительное пребывание в клубе не идет на пользу игрокам. Они потом не оправдывают тех авансов, которые возлагались на них на молодежном уровне. В свое время Миколенко активно сватали в «МЮ», а перешел он в «Эвертон», едва сохранивший свое место в АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Если есть соответствующее предложение по Забарному, то над ним стоит работать. Может быть так, что цена со временем упадет. Забарный может расти в сильнейшей лиге мира и под руководством одного из лучших тренеров ХХ века. Получить новые вызовы для собственного развития, потенциально перерасти условный «Тоттенхэм» и стать защитником ведущих команд мира. Все нужные качества у него для него есть. Пересидев еще один сезон в Украине, он рискует потерять свой прогресс. Это будет больше похоже на топтание на месте, а «Динамо», таким образом, упустит возможность заработать.

Забарный не может стоить дешево. Это один из главных активов «Динамо». В 19 лет он играл против лучших команд мира и имеет опыт выступлений в ЛЧ и Евро. Его возраст уже позволяет иметь определенный класс, но также и перспективу дальнейшего развития. Потенциальный покупатель должен предложить ту сумму, от которой не откажется босс «Динамо» Игорь Суркис. По моему скромному мнению, она должна начинаться где-то от 30 млн евро. Это не такие большие деньги для английских команд, у которых большие трансферные бюджеты. Видим, что «Эвертон» легко выложил за Миколенко 23 млн. Так почему Забарный не может стоить 30?

Забарный должен уходить из «Динамо» в топ-клуб. «Тоттенхэм» вполне подходит

Для «Динамо» в этой истории важно учиться на ошибках. Игорь Михайлович должен помнить, чем все завершилось, когда вовремя не отпустили Хачериди, Милевского или Алиева. Очень хочется, чтобы ни одна из этих истории не имела никакого отношения к Забарному. В то же время, Суркис ожидает действительно серьезного предложения по одному из своих главных активов. Получить во время войны 30 миллионов евро и, возможно, договориться о проценте при перепродаже – это хороший бизнес для «Динамо».

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против игроков сборной Шотландии

Сейчас многое будет зависеть от квалификации ЛЧ и Боля. Если киевляне не пройдут «Фенербахче», то позиция киевского клуба станет более лояльной. Если будут играть в финальном стыке, то продажа Забарного возможна только при очень хорошем предложении. Европейские клубы начинают подготовку к сезону в июле, поэтому еще есть время. Есть смысл оставлять Забарного на сезон, если будет ЛЧ. Уровень команды нужно будет держать. Если Боль себя сможет зарекомендовать на сборах и Луческу увидит, что он способен играть на уровне первой команды и ЛЧ, это станет еще одним фактором, чтобы оформить трансфер Забарного уже этим летом.

Сергей ТИЩЕНКО