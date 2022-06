Каролин Гарсия впервые за три года стала победительницей турнира WTA

Состоялся финал в рамках травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.

Француженка Каролин Гарсия в трех непростых сетах добыла волевую победу над канадкой Бьянкой Андрееску.

Гарсия впервые за три года выиграла турнир WTA, а также взяла третий титул на траве. В мировом рейтинге экс-четвертая ракетка мира поднимется на 55-ю строчку.

Бад-Хомбург. Финал

Каролин Гарсия – Бьянка Андрееску – 6:7(5), 6:4, 6:4

🇫🇷 ALLEZ CARO 🇫🇷@CaroGarcia fights past Andreescu to pick up her third career grass court title 🏆#BadHomburgOpen pic.twitter.com/JR8K3OolVK