Каролин Гарсия впервые за три года стала победительницей турнира WTA
Француженка переиграла Бьянку Андрееску в Бад-Хомбурге
Состоялся финал в рамках травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.
Француженка Каролин Гарсия в трех непростых сетах добыла волевую победу над канадкой Бьянкой Андрееску.
Гарсия впервые за три года выиграла турнир WTA, а также взяла третий титул на траве. В мировом рейтинге экс-четвертая ракетка мира поднимется на 55-ю строчку.
Бад-Хомбург. Финал
Каролин Гарсия – Бьянка Андрееску – 6:7(5), 6:4, 6:4
🇫🇷 ALLEZ CARO 🇫🇷@CaroGarcia fights past Andreescu to pick up her third career grass court title 🏆#BadHomburgOpen pic.twitter.com/JR8K3OolVK— wta (@WTA) June 25, 2022
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