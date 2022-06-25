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  4. Каролин Гарсия впервые за три года стала победительницей турнира WTA
WTA
25 июня 2022, 18:13 | Обновлено 25 июня 2022, 18:15
93
0

Каролин Гарсия впервые за три года стала победительницей турнира WTA

Француженка переиграла Бьянку Андрееску в Бад-Хомбурге

25 июня 2022, 18:13 | Обновлено 25 июня 2022, 18:15
93
0
Каролин Гарсия впервые за три года стала победительницей турнира WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

Состоялся финал в рамках травяного турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге.

Француженка Каролин Гарсия  в трех непростых сетах добыла волевую победу над канадкой Бьянкой Андрееску.

Гарсия впервые за три года выиграла турнир WTA, а также взяла третий титул на траве. В мировом рейтинге экс-четвертая ракетка мира поднимется на 55-ю строчку.

Бад-Хомбург. Финал
 Каролин Гарсия –  Бьянка Андрееску – 6:7(5), 6:4, 6:4

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Источник Sport.ua
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