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WTA
15 сентября 2024, 11:18 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:30
228
0

На турнире в Гвадалахаре сформирован неожиданный состав финального матча

За титул будет сражаться 152-я ракетка мира

15 сентября 2024, 11:18 | Обновлено 15 сентября 2024, 11:30
228
0
На турнире в Гвадалахаре сформирован неожиданный состав финального матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливия Гадеки

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

Австралийка Оливия Гадеки (№152 WTA) обыграла Камилу Осорио из Колумбии (№80 WTA).

В еще одном матче экс-третья ракетка мира Каролин Гарсия (№30 WTA) уступила полячке Магдалене Френх (№43 WTA).

Для Гадеки это будет первый финал на уровне WTA в карьере, она обеспечила себе дебют в первой сотне мирового рейтинга. Френх в июле сражалась за титул в Праге, но уступила соотечественнице Магде Линетт.

Отметим, что Осорио во втором круге отыгралась с 0:5 в третьем сете в поединке против Вероники Кудерметовой, после чего соперница несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

Гвадалахара. 1/2 финала
Оливия Гадеки (Австралия) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 6:3



Магдалена Френх (Польша) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6(4), 7:5

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WTA Гвадалахара Оливия Гадеки Камила Осорио Магдалена Френх Каролин Гарсия
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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