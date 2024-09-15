На турнире в Гвадалахаре сформирован неожиданный состав финального матча

Состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

Австралийка Оливия Гадеки (№152 WTA) обыграла Камилу Осорио из Колумбии (№80 WTA).

В еще одном матче экс-третья ракетка мира Каролин Гарсия (№30 WTA) уступила полячке Магдалене Френх (№43 WTA).

Для Гадеки это будет первый финал на уровне WTA в карьере, она обеспечила себе дебют в первой сотне мирового рейтинга. Френх в июле сражалась за титул в Праге, но уступила соотечественнице Магде Линетт.

Отметим, что Осорио во втором круге отыгралась с 0:5 в третьем сете в поединке против Вероники Кудерметовой, после чего соперница несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

Гвадалахара. 1/2 финала

Оливия Гадеки (Австралия) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 6:3





Магдалена Френх (Польша) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:6(4), 7:5