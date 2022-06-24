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Молодежные турниры
24 июня 2022, 04:40 | Обновлено 24 июня 2022, 04:55
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Австрия U-19 − Сербия U-19. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023

Сербы сохраняют лишь теоретические шансы на полуфинал

24 июня 2022, 04:40 | Обновлено 24 июня 2022, 04:55
5
0
Австрия U-19 − Сербия U-19. Прогноз и анонс на матч отбора к Евро-2023
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 июня, в городе Банска-Бистрица на стадионе «Штявницки» состоится поединок третьего тура группового раунда Евро-2022 среди команд до 19 лет, в котором сыграют сборные Австрии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Австрия U-19

 

Команда Херманна Штадлера потеряла даже теоретические шансы на выход в полуфинал. Сначала австрийцы проиграли Англии (0:2), а затем уступили Израилю (2:4). Теперь максимум, на который они могут рассчитывать, это 3 место, которое не позволит продолжить борьбе за победу в турнире.

Однако этот чемпионат Европы служит еще и отборочным турниром к чемпионату мира 2023, где выступят все полуфиналисты Евро-2022, а также победитель матча плей-офф между командами, занявшими третьи места в группах. Поэтому предстоящий поединок все-таки имеет турнирное значение.

Сербия U-19

 

«Белые Орлы» являются чемпионами Европы 2013 года. Выйти в этот раз в полуфинал шансов у сербов очень мало, поскольку после двух туров у них в активе всего лишь один балл, добытый благодаря ничьей с Израилем (2:2) в первом туре.

Для того, чтобы все-таки обойти израильтян, команде Ивана Евича нужно рассчитывать на победу Англии в параллельном матче, а также побеждать разгромно Австрию. Перед заключительным туром отставание от второй позиции составляет 3 очка и 6 мячей во графе забитых-пропущенных. Для сохранения третьей позиции, сербам достаточно ничьей.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Сербия U-19 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.36 по линии Parimatch.

25 июня, суббота

Австрия U-19 − Сербия U-19
Банска-Бистрица. Стадион «Штявницки». 21:00
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
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Денис Шаховец Евро-2023 U-19 сборная Австрии по футболу U-19 сборная Сербии по футболу U-19 прогнозы
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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