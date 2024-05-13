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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 12:42 |
266
0

Нападающий Руха пропустит следующий матч против Черноморца

Ярослав Карабин травмировался в игре с «Оболонью»

13 мая 2024, 12:42 |
266
0
Нападающий Руха пропустит следующий матч против Черноморца
ФК Рух Львов. Ярослав Карабин

В поединке 28 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью» нападающий «Руха» Ярослав Карабин вынужден был попросить замену на 35 минуте матча.

Как стало известно Sport.ua, у игрока легкое сотрясение мозга и он пропустит следующий календарный матч львовян с «Черноморцем», который состоится 19 мая.

Сейчас Ярослав Карабин провел в текущем сезоне за «Рух» 14 матчей и стал автором двух забитых мячей.

Ранее мы сообщали, что двое украинцев из «Руха» попали в рейтинг претендентов на награду Golden Boy.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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