Украина. Премьер лига13 мая 2024, 12:42 |
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Нападающий Руха пропустит следующий матч против Черноморца
Ярослав Карабин травмировался в игре с «Оболонью»
13 мая 2024, 12:42 |
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В поединке 28 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью» нападающий «Руха» Ярослав Карабин вынужден был попросить замену на 35 минуте матча.
Как стало известно Sport.ua, у игрока легкое сотрясение мозга и он пропустит следующий календарный матч львовян с «Черноморцем», который состоится 19 мая.
Сейчас Ярослав Карабин провел в текущем сезоне за «Рух» 14 матчей и стал автором двух забитых мячей.
Ранее мы сообщали, что двое украинцев из «Руха» попали в рейтинг претендентов на награду Golden Boy.
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