Нападающий Руха пропустит следующий матч против Черноморца

В поединке 28 тура чемпионата УПЛ с «Оболонью» нападающий «Руха» Ярослав Карабин вынужден был попросить замену на 35 минуте матча.

Как стало известно Sport.ua, у игрока легкое сотрясение мозга и он пропустит следующий календарный матч львовян с «Черноморцем», который состоится 19 мая.

Сейчас Ярослав Карабин провел в текущем сезоне за «Рух» 14 матчей и стал автором двух забитых мячей.

Ранее мы сообщали, что двое украинцев из «Руха» попали в рейтинг претендентов на награду Golden Boy.