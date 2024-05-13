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  4. Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Нестабильность не сбивает нас с толку»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 11:23 |
57
1

Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Нестабильность не сбивает нас с толку»

Полузащитник «Колоса» поделился ожиданиями от матча против ЛНЗ

13 мая 2024, 11:23 |
57
1
Владислав ВЕЛЕТЕНЬ: «Нестабильность не сбивает нас с толку»
УПЛ. Владислав Велетень

Полузащитник ковалевского «Колоса» Владислав Велетень поделился ожиданиями от матча 28-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ.

– Влад, у вас впереди игра против ЛНЗ. Эта команда весной может как выиграть, так и проиграть с абсолютно разными соперниками. Не сбивает ли вас с толку такая нестабильность соперника?

– Да, впереди игра против ЛНЗ. Нестабильность, о которой вы говорите, не сбивает с толку. Мы разберем их матчи, но в первую очередь, стоит смотреть на свои действия на поле.

– Чем может быть опасен ЛНЗ из тех матчей, которые вы уже видели в их исполнении в этом сезоне?

– По моему мнению, у них быстрая группа атаки и есть очень хороший игрок Владислав Наумец.

– В последних трех матчах «Колос» не побеждал. В чем видите главные причины?

– В двух последних играх новый тренерский штаб ставит нам очень хороший атакующий футбол. Однако, нужно время, чтобы проработать некоторые моменты. А также очень не хватает реализации голевых моментов.

– Какое место в турнирной таблице по итогам сезона будет для вас удовлетворительным?

– Для нас удовлетворительное место – это позиция, которая дает нам право сыграть в еврокубках.

– В последних матчах вам играть против «Миная» и «Зари». Если вы забьете, кому посвятите гол?

– Хотелось бы, конечно, еще отличиться до конца сезона. Если я забью гол, то посвящу его своим родителям.

Матч «Колос» – ЛНЗ состоится 13 мая в 15:30 по киевскому времени.

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Владислав Велетень чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Gargantua
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