Источник: Карпаты хотят подписать 3 игроков Днепра-1 и украинца из Англии

Несколько клубов Украинской Премьер-лиги, а также львовские «Карпаты» заинтересованы в аренде нападающего английского «Сандерленда» Назария Русина, сообщает издание Sportarena.

По информации источника, украинские команды готовы к опции выкупа в арендном соглашении 25-летнего футболиста.

Также отмечается, что в сфере интересов «Карпат» находятся 3 игрока «Днепра-1»: Эдуард Сарапий, Александр Сваток и Валентин Рубчинский, которым также интересуется донецкий «Шахтер».

В этом сезоне Назарий Русин провел 21 матч во втором английском дивизионе, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.