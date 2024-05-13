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Англия
13 мая 2024, 12:25 | Обновлено 13 мая 2024, 13:09
1636
0

Источник: Карпаты хотят подписать 3 игроков Днепра-1 и украинца из Англии

Назарий Русин из «Сандерленда» заинтересовал ряд клубов УПЛ

13 мая 2024, 12:25 | Обновлено 13 мая 2024, 13:09
1636
0
Источник: Карпаты хотят подписать 3 игроков Днепра-1 и украинца из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Несколько клубов Украинской Премьер-лиги, а также львовские «Карпаты» заинтересованы в аренде нападающего английского «Сандерленда» Назария Русина, сообщает издание Sportarena.

По информации источника, украинские команды готовы к опции выкупа в арендном соглашении 25-летнего футболиста.

Также отмечается, что в сфере интересов «Карпат» находятся 3 игрока «Днепра-1»: Эдуард Сарапий, Александр Сваток и Валентин Рубчинский, которым также интересуется донецкий «Шахтер».

В этом сезоне Назарий Русин провел 21 матч во втором английском дивизионе, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Назарий Русин Сандерленд Чемпионшип Карпаты Львов Александр Сваток Эдуард Сарапий Валентин Рубчинский Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Первая лига Украины
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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