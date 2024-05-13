Источник: Карпаты хотят подписать 3 игроков Днепра-1 и украинца из Англии
Назарий Русин из «Сандерленда» заинтересовал ряд клубов УПЛ
Несколько клубов Украинской Премьер-лиги, а также львовские «Карпаты» заинтересованы в аренде нападающего английского «Сандерленда» Назария Русина, сообщает издание Sportarena.
По информации источника, украинские команды готовы к опции выкупа в арендном соглашении 25-летнего футболиста.
Также отмечается, что в сфере интересов «Карпат» находятся 3 игрока «Днепра-1»: Эдуард Сарапий, Александр Сваток и Валентин Рубчинский, которым также интересуется донецкий «Шахтер».
В этом сезоне Назарий Русин провел 21 матч во втором английском дивизионе, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
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