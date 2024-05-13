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  4. Киченок / Остапенко – Фернандес / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 мая 2024, 11:36 |
172
0

Киченок / Остапенко – Фернандес / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на турнире в Риме

13 мая 2024, 11:36 |
172
0
Киченок / Остапенко – Фернандес / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

13 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче второго раунда украинки сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Морателли / Розателло – Олмос / Панова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в 1/4 финала сыграют с итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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