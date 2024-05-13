Киченок / Остапенко – Фернандес / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в парном разряде.

В матче второго раунда украинки сыграют против тандема Лейла Фернандес (Канада) / Аранча Рус (Нидерланды). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Морателли / Розателло – Олмос / Панова. Ориентировочное время начала поединка – 17:30 по Киеву.

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Победительницы матча в 1/4 финала сыграют с итальянской парой Сара Эррани / Жасмин Паолини.

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