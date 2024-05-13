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  4. ХАЦКЕВИЧ: «В конце мая планирую вернуться в Украину. Предложения есть»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 10:44 |
699
5

ХАЦКЕВИЧ: «В конце мая планирую вернуться в Украину. Предложения есть»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился видами на будущее

13 мая 2024, 10:44 |
699
5
ХАЦКЕВИЧ: «В конце мая планирую вернуться в Украину. Предложения есть»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич, бывший главный тренер киевского «Динамо», поделился планами на будущее:

«В конце мая - начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой. Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры».

Последним местом работы 50-летнего коуча был польский «Заглембе» Сосновец. Там Александр работал в течение 3 месяцев и ушел после конфликта с болельщиками, который едва не закончился физическим насилием. Во главе «Заглембе» Хацкевич не выиграл ни одного матча, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Ранее СМИ связывали Александра Хацкевича с литовским «Кауно Жальгирис».

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Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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BekXan
Не дай боже тільки не в Ворсклу.
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Макс Максов
Колос, Верес?)
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