ХАЦКЕВИЧ: «В конце мая планирую вернуться в Украину. Предложения есть»

Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич, бывший главный тренер киевского «Динамо», поделился планами на будущее:

«В конце мая - начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой. Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры».

Последним местом работы 50-летнего коуча был польский «Заглембе» Сосновец. Там Александр работал в течение 3 месяцев и ушел после конфликта с болельщиками, который едва не закончился физическим насилием. Во главе «Заглембе» Хацкевич не выиграл ни одного матча, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.

Ранее СМИ связывали Александра Хацкевича с литовским «Кауно Жальгирис».