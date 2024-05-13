ХАЦКЕВИЧ: «В конце мая планирую вернуться в Украину. Предложения есть»
Бывший главный тренер «Динамо» поделился видами на будущее
Белорусский футбольный специалист Александр Хацкевич, бывший главный тренер киевского «Динамо», поделился планами на будущее:
«В конце мая - начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой. Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры».
Последним местом работы 50-летнего коуча был польский «Заглембе» Сосновец. Там Александр работал в течение 3 месяцев и ушел после конфликта с болельщиками, который едва не закончился физическим насилием. Во главе «Заглембе» Хацкевич не выиграл ни одного матча, дважды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.
Ранее СМИ связывали Александра Хацкевича с литовским «Кауно Жальгирис».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Орехов высказался о ключевом эпизоде Классического
Бельгийский «вратарь» провел в старте последний матч против «Гранады»