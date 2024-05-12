12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» в чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.

По ходу празднования украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин поднял чемпионский кубок над головой.

Лунин и компания посетили все традиционные места и в завершение приехали к болельщикам, чтобы снова порадоваться вместе с ними.

Фанаты поздравляли многих игроков своей любимой команды. Без внимания не остался и Андрей: «Лунин, Лунин, Лунин!». Тибо Куртуа в этот момент стоял рядом.

ВИДЕО. Куртуа стоял рядом. Фанаты Реала поздравили Лунина с чемпионством