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  4. ВИДЕО. Куртуа стоял рядом. Фанаты Реала поздравили Лунина с чемпионством
Испания
12 мая 2024, 23:17 |
822
0

ВИДЕО. Куртуа стоял рядом. Фанаты Реала поздравили Лунина с чемпионством

12 мая королевский клуб устроил чемпионский парад в Мадриде

12 мая 2024, 23:17 |
822
0
ВИДЕО. Куртуа стоял рядом. Фанаты Реала поздравили Лунина с чемпионством
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» в чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.

По ходу празднования украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин поднял чемпионский кубок над головой.

Лунин и компания посетили все традиционные места и в завершение приехали к болельщикам, чтобы снова порадоваться вместе с ними.

Фанаты поздравляли многих игроков своей любимой команды. Без внимания не остался и Андрей: «Лунин, Лунин, Лунин!». Тибо Куртуа в этот момент стоял рядом.

ВИДЕО. Куртуа стоял рядом. Фанаты Реала поздравили Лунина с чемпионством

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид видео фанаты болельщики чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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