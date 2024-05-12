Испания12 мая 2024, 16:42 | Обновлено 12 мая 2024, 16:43
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ВИДЕО. Лунин поднял чемпионский кубок Ла Лиги над головой
Украинский вратарь «Реала» празднует вместе с командой
12 мая 2024, 16:42 | Обновлено 12 мая 2024, 16:43
1766
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12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.
По ходу празднования украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин поднял чемпионский кубок над головой.
Отметим, что в текущем сезоне Лунин сыграл в 20 матчах чемпионата, 10 из которых отстоял на ноль.
По всей видимости, до конца сезона место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа, который долгое время был травмирован.
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Дочекався свого шансу і сповна ним скористався. А скільки людей йому радили піти з Реалу. Молодець!
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