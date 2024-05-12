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  4. ВИДЕО. Лунин поднял чемпионский кубок Ла Лиги над головой
Испания
12 мая 2024, 16:42 | Обновлено 12 мая 2024, 16:43
1766
1

ВИДЕО. Лунин поднял чемпионский кубок Ла Лиги над головой

Украинский вратарь «Реала» празднует вместе с командой

12 мая 2024, 16:42 | Обновлено 12 мая 2024, 16:43
1766
1
ВИДЕО. Лунин поднял чемпионский кубок Ла Лиги над головой
Twitter. Андрей Лунин (слева)

12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.

По ходу празднования украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин поднял чемпионский кубок над головой.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин сыграл в 20 матчах чемпионата, 10 из которых отстоял на ноль.

По всей видимости, до конца сезона место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа, который долгое время был травмирован.

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видео чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Владимир Клепач Источник: Instagram
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Дочекався свого шансу і сповна ним скористався. А скільки людей йому радили піти з Реалу. Молодець!
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