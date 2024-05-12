ВИДЕО. Лунин поднял чемпионский кубок Ла Лиги над головой

12 мая в Мадриде проходит чемпионский парад по поводу победы «Реала» чемпионате Испании. Игроки и тренерский штаб «сливочных» ездят по городу на автобусе с открытым верхом.

По ходу празднования украинский вратарь мадридского клуба Андрей Лунин поднял чемпионский кубок над головой.

Отметим, что в текущем сезоне Лунин сыграл в 20 матчах чемпионата, 10 из которых отстоял на ноль.

По всей видимости, до конца сезона место в воротах займет бельгиец Тибо Куртуа, который долгое время был травмирован.