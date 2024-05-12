Куртуа снова готов к подвигам. Лунин останется в запасе на финал ЛЧ?

Тибо Куртуа провел свой первый матч в нынешнем сезоне 4 мая, выйдя в стартовом составе на домашний матч против «Кадиса»: победа 3:0, которая помогла «Реалу» завоевать рекордный 36-й титул чемпиона Ла Лиги.

Бельгийский голкипер выбыл на 335 дней из-за травмы передней крестообразной связки колена, которую он получил еще до начала сезона, и разрыва мениска другого колена, который он получил на заключительных этапах восстановления.

После первой травмы «Реал» подписал Кепу Аррисабалагу на правах аренды из «Челси», но с середины января он не является игроком основы. Более сильное впечатление произвел украинец Андрей Лунин, который трижды отправлялся в аренду с момента перехода в клуб летом 2018 года, но сейчас сполна воспользовался своим шансом.

Лунин отразил два пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» в апреле и был столь же надежен в полуфинале против «Баварии». Но Куртуа выйшел на поле в Ла Лиге против «Гранады» в субботу – в день, когда ему исполнилось 32 года, – и, если все пойдет хорошо, выйдет против дортмундской «Боруссии» в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

Как проходит восстановление Куртуа? И какое будущее ждет Лунина?

«Я просто скажу вам, что у него такой же энтузиазм, как и в первый день его карьеры», – сказал The Athletic источник, близкий к Куртуа, который, как и все, кто упоминается в этой статье, попросил остаться анонимным, перед возвращением вратаря в состав в матче против «Кадиса».

Это проявилось в игре Куртуа в тот день, когда он не позволил нападающему Крису Рамосу сделать счет 1:0 в пользу гостей при выходе один на один на 50-й минуте. Те, кто находится на тренировочной базе «Реала» в Вальдебебас, отмечают, как он бросился к боковой линии, чтобы предотвратить выход мяча за пределы поля после этого удара, что вызвало бурные аплодисменты зрителей на «Бернабеу».



Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

«Я мечтал о том, что смогу вернуться домой», – сказал Куртуа. «Это была хорошая победа, которая, возможно, началась с этого сейва. Я пошел за мячом, мы играли дальше, и именно оттуда пришел гол, сделавший счет 1:0».

Те, кто следит за «Реалом», уже привыкли к тому, что Куртуа показывает свое лицо после матчей, откровенничает и подчеркивает свои действия. Казалось, будто бы его травмы и не было.

«И он, и Эдер Милитао (который также получил травму «крестов» в этом сезоне) вернулись, и им нужны игровые минуты», – сказал тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции. «Я выпускать их на поле в этих матчах Ла Лиги».

Теперь мы будем обсуждать, что начнет финал Лиги чемпионов? Куртуа или Лунин?

Анчелотти дал понять, что Лунин сыграет в среду в ответном полуфинальном матче с «Баварией», в котором «Реал» обеспечил себе выход в финал благодаря еще одной замечательной победе на последних минутах, но на «Уэмбли» через три недели ожидается совсем другая история.

Защита «Реала» стала ключевой частью их великолепного сезона, в котором Лунин и Аррисабалага играют активную роль. В 34 матчах лиги «Реал» 18 раз сыграл «на ноль» на пути к завоеванию титула, и пропустил всего 22 мяча.

Несмотря на это, различные источники в Вальдебебас утверждают, что Куртуа является фаворитом на матч с «Боруссией» Дортмунд после самого сложного года в его карьере.

Были опасения, что Куртуа пропустит весь сезон, когда он впервые порвал «кресты» в левом колене 10 августа, за два дня до начала матча Ла Лиги против «Атлетика» Бильбао. Через неделю ему была сделана операция, и начался долгий процесс восстановления.

Куртуа проводил не менее пяти часов в день, занимаясь либо на тренировочной площадке, либо у себя дома. На ранних этапах восстановления он сосредоточился на упражнениях, чтобы не потерять мышечную массу и ловкость. Он начал заниматься в тренажерном зале и использовать тренажеры с датчиками движения и теннисные мячи для поддержания скорости реакции.



Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Он приезжал в Вальдебебас рано утром, проходил курс лечения, делал упражнения, затем шел в тренажерный зал, после чего возвращался домой, чтобы поесть, отдохнуть и продолжить работу.

Хотя трудно было сказать, когда Куртуа вернется, уверенность в том, что он вернется в строй, росла примерно до конца апреля. Перспектива возможного выхода в финал Лиги чемпионов стала дополнительным стимулом.

Он сделал важный шаг к этому 6 января, когда впервые за много месяцев вернулся на тренировочное поле.

Три человека сыграли решающую роль в его восстановлении: тренер вратарей Луис Льопис, физиотерапевт клуба Давиде Виолати и тренер по физподготовке Джузеппе Беллистри. Виолати настолько близок к Куртуа, что сопровождал его, когда тот был в составе сборной Бельгии на чемпионате мира 2022 года.

Есть параллели с Эдером Милитао, возможно, лучшим центральным защитником «Реала», который получил травму «крестов» в первой игре сезона в Бильбао и вернулся в строй в конце марта.

«Вы много говорите о восстановлении Эдера, но больше всех летает Тибо», – сказал источник в тренерском штабе The Athletic в феврале, когда кипер вернулся в состав для тренировок.

Однако 19 марта Куртуа постигла неудача.

На неделе, когда он и Милитао должны были сыграть товарищеский матч с резервным составом клуба во время перерыва на матчи сборных, он получил новую травму на тренировке. После операции, проведенной на следующий день по устранению последствий разрыва мениска в правом колене, мадридцы предполагали, что он выбыл из строя еще на два месяца, и надежд на то, что он вообще сможет сыграть в этом сезоне, было немного.

Однако, как сообщает The Athletic, речь идет о незначительной операции, а не о более серьезной травме колена, которую он получил в августе. Из-за операции, которую он перенес на правом колене во время пребывания в «Челси» с 2011 по 2018 год, область должна была быть очищена – это означает, что ему потребуется всего около месяца, чтобы вернуться в состав.

Во время своего пребывания вне поля Куртуа полагался на свою семью.

Одним из ярких событий стало рождение его третьего ребенка, девочки по имени Элли – первого в семье его нынешней партнерши, модели Мишель Герциг. Обе присутствовали на «Бернабеу» во время возвращения Куртуа в начале мая после того, как он снова присоединился к команде в конце апреля.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Анчелотти и его тренерский штаб были впечатлены успехами Лунина в этом сезоне.

25-летний игрок провел 30 матчей во всех турнирах, сохранив ворота в неприкосновенности в 12 случаях и проявив себя в ключевые моменты. Но Куртуа по-прежнему считается лучшим вратарем в мире, и против Дортмунда на «Уэмбли» они будут рассчитывать на него, если он будет в форме.

Так было всегда, и это скорее отражает отличную репутацию Куртуа, чем какие-то промахи со стороны Лунина. Это трудное решение для тренерского штаба, и оно заденет Лунина, который считает, что он сделал достаточно, чтобы быть гарантией надежности в любой игре. Но, как ожидается, это не повлияет на его будущее, и украинец близок к тому, чтобы договориться о продлении контракта до 2028 года.

Болельщики «Реала» до сих пор помнят игру Куртуа в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в 2022 году, когда он сделал девять сейвов, что является самым большим показателем, зафиксированным Opta в финале с сезона 2003/2004 годов.

Болельщики скандировали имя Куртуа в его отсутствие в этом сезоне, а в среду он праздновал вместе с товарищами по команде на поле после того, как поздний гол Хоселу помог одолеть «Баварию».

Теперь он готов вновь совершить подвиг.

Марио Кортехана, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух