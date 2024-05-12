Испания12 мая 2024, 19:36 |
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ФОТО. «Как я могу тебя не любить!» Лунин празднует чемпионство в Испании
Андрей поделился фотографиями с чемпионского парада мадридского «Реала»
12 мая 2024, 19:36 |
2095
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25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram.
Украинец опубликовал фотографии с чемпионского парада королевского клуба.
«Как я могу тебя не любить! 36-й титул!», – написал Андрей.
В текущем сезоне Лунин сыграл в 20 матчах чемпионата, 10 из которых отстоял на ноль.
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ФОТО. Как я могу тебя не любить! Лунин празднует чемпионство в Испании
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