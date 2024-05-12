25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram.

Украинец опубликовал фотографии с чемпионского парада королевского клуба.

«Как я могу тебя не любить! 36-й титул!», – написал Андрей.

В текущем сезоне Лунин сыграл в 20 матчах чемпионата, 10 из которых отстоял на ноль.

ФОТО. Как я могу тебя не любить! Лунин празднует чемпионство в Испании