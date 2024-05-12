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  4. ФОТО. «Как я могу тебя не любить!» Лунин празднует чемпионство в Испании
Испания
12 мая 2024, 19:36 |
2095
0

ФОТО. «Как я могу тебя не любить!» Лунин празднует чемпионство в Испании

Андрей поделился фотографиями с чемпионского парада мадридского «Реала»

12 мая 2024, 19:36 |
2095
0
ФОТО. «Как я могу тебя не любить!» Лунин празднует чемпионство в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram.

Украинец опубликовал фотографии с чемпионского парада королевского клуба.

«Как я могу тебя не любить! 36-й титул!», – написал Андрей.

В текущем сезоне Лунин сыграл в 20 матчах чемпионата, 10 из которых отстоял на ноль.

ФОТО. Как я могу тебя не любить! Лунин празднует чемпионство в Испании

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Андрей Лунин фото фотогалерея Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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