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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 12:09 | Обновлено 13 мая 2024, 13:11
112
0

Игорь МЕДИНСКИЙ: «Для Оболони сейчас результат важнее красивой игры»

Полузащитник «Оболони» прокомментировал ничью с «Рухом»

13 мая 2024, 12:09 | Обновлено 13 мая 2024, 13:11
112
0
Игорь МЕДИНСКИЙ: «Для Оболони сейчас результат важнее красивой игры»
Instagram. Игорь Мединский

Полузащитник киевской «Оболони» Игорь Мединский прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (0:0) в матче 28-го тура УПЛ.

– Выходя на матч, вы знали, что «Минай» выиграл в Полтаве у «Ворсклы»?

– Нет. Мы не смотрим на игры наших конкурентов. У нас есть свои задачи, и мы должны были выигрывать в домашнем поединке с «Рухом».

– На мой взгляд, вы провели сегодня очень хороший первый тайм, но почему не смогли отличиться забитым мячом?

– Считаю, что нас подвела реализация голевых моментов. Моменты мы создавали хорошие, разыгрывали мяч в чужой штрафной площадке, но фактор поля сыграл свою роль.

– Подождите, обычно на газон жалуются преимущественно гости...

– Оно сухое, мяч ходит очень тяжело. В конце первого тайма Игорь Краснопир выходил один на один с вратарем и мог спокойно бежать к воротам, но он решил издалека пробить и не попал в пустые ворота. Однако основное – мы не смогли реализовать наши возможности, которые мы не воплотили в голы. Над этим будем работать. Футбол состоит из деталей и каких-то деталей нам не хватило, чтобы выиграть сегодня.

– Понятно, что обе команды решали свои задачи в этой встрече. Ничья – закономерный результат?

– Однозначно. Мы лучше выглядели в первом тайме, а «Рух» был ближе к забитому мячу – во втором тайме. Тяжелая игра, много борьбы на футбольном поле было.

– Если болельщик вспомнит весь матч, то борьбы было больше сегодня, чем футбола?

– Да. Результат сейчас важнее хорошей игры.

– Что вам нужно в последних играх?

– Нам нужно набрать очки, максимальное количество. Мы хотим остаться в УПЛ, без переходных игр. Матчи могут складываться по-разному, но готовы ко всему. Свои возможности мы знаем – мы будем бороться, будем биться до последнего. Все знают менталитет «Оболони».

– Как капитан, можете сказать, что из партнеров никто не убирал ноги в жестких стыках?

– Это априори невозможно. До выхода на футбольное поле мы обо всем договариваемся с партнерами. Если кто-то не готов – он должен сказать это раньше. В каждом моменте мы должны отдаваться максимально. Из этих деталей складывается целостная картина игры.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Рух Львов Оболонь - Рух Игорь Мединский
Дмитро Вербинський Источник: Sportarena
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