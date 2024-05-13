Украина. Премьер лига13 мая 2024, 12:38 |
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Источник: Полесье летом планирует оформить трансфер игрока сборной Украины
Алексей Гуцуляк может покинуть «Днепр-1»
13 мая 2024, 12:38 |
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26-летний вингер «Днепра-1» Алексей Гуцуляк летом может покинуть днепровский клуб.
По информации источника на футболиста, претендует житомирский клуб «Полесье», который хочет оформить трансфер летом 2024 года. Отмечается, что «Полесье» готово заманить игрока значительным улучшением условий контракта.
В этом сезоне Гуцуляк во всех турнирах за «Днепр-1» отыграл 30 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи.
Недавно Алексей Гуцуляк дебютировал за сборную Украины, сыграв 21 марта против Боснии и Герцеговины (2:1).
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Футбол
видимо Максимов рекомендовал
зимой им интерсовалось Динамо, игрок достойный, но у Динамо есть Кабаев и Волошин, которые справляются.