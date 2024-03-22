В матче с Боснией за сборную Украины дебютировало 3 игрока, при Реброве – 5

Сергей Ребров, возглавив сборную Украину, задействовал в прошлом году в 8 играх только двух новичков – Владислава Ваната и Егора Назарину. В поединке с Боснией – сразу трех: Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова. В официальных матчах столь большое пополнение дебютантами наша команда ранее имела лишь трижды, причем последний раз 29 лет назад.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Официальные матчи, в которых за сборную Украины дебютировало не менее 3-х игроков