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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 13:29 | Обновлено 22 марта 2024, 13:30
982
1

В матче с Боснией за сборную Украины дебютировало 3 игрока, при Реброве – 5

Столь большое пополнение новичков в официальных матчах произошло всего 4-й раз

22 марта 2024, 13:29 | Обновлено 22 марта 2024, 13:30
982
1
В матче с Боснией за сборную Украины дебютировало 3 игрока, при Реброве – 5
УАФ. Владимир Бражко

Сергей Ребров, возглавив сборную Украину, задействовал в прошлом году в 8 играх только двух новичков – Владислава Ваната и Егора Назарину. В поединке с Боснией – сразу трех: Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова. В официальных матчах столь большое пополнение дебютантами наша команда ранее имела лишь трижды, причем последний раз 29 лет назад.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Официальные матчи, в которых за сборную Украины дебютировало не менее 3-х игроков

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

Новички

07.09.1994

ЧЕ

Литва

0:2 (д)

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Евтушок, Нагорняк, Петров,

Протасов, Скрипник

13.11.1994

ЧЕ

Эстония

3:0 (д)

Йожеф САБО

Орбу, Суслов, Шовковский

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия

0:4 (г)

Анатолий КОНЬКОВ

Калитвинцев, Мизин,

Мартынов, Шевченко

21.03.2024

ЧЕ

Босния

2:1 (г)

Сергей РЕБРОВ

Бражко, Гуцуляк, Таловеров

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Босния и Герцеговина - Украина Евро-2024 Владимир Бражко Алексей Гуцуляк Максим Таловеров статистика
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alex196
Коли грали за Україну Коноплягка і Ярмоленко молоді то була дуже сильна збірна а зараз дуже низький рівень .рівень зубкова мудрика і судакова ніякого креативу і техніка дуже слабка 
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