В матче с Боснией за сборную Украины дебютировало 3 игрока, при Реброве – 5
Столь большое пополнение новичков в официальных матчах произошло всего 4-й раз
Сергей Ребров, возглавив сборную Украину, задействовал в прошлом году в 8 играх только двух новичков – Владислава Ваната и Егора Назарину. В поединке с Боснией – сразу трех: Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова. В официальных матчах столь большое пополнение дебютантами наша команда ранее имела лишь трижды, причем последний раз 29 лет назад.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Официальные матчи, в которых за сборную Украины дебютировало не менее 3-х игроков
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
Новички
|
07.09.1994
|
ЧЕ
|
Литва
|
0:2 (д)
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Евтушок, Нагорняк, Петров,
|
|
|
|
|
|
Протасов, Скрипник
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Эстония
|
3:0 (д)
|
Йожеф САБО
|
Орбу, Суслов, Шовковский
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия
|
0:4 (г)
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
Калитвинцев, Мизин,
|
|
|
|
|
|
Мартынов, Шевченко
|
21.03.2024
|
ЧЕ
|
Босния
|
2:1 (г)
|
Сергей РЕБРОВ
|
Бражко, Гуцуляк, Таловеров
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