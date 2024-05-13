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Кубок Украины
13 мая 2024, 11:54 |
275
0

Генсек УАФ: «Финал Кубка Украины мы назвали «Матчем благодарности»

Игорь Грищенко рассказал о социальной составляющей финала Кубка Украины

13 мая 2024, 11:54 |
275
0
Генсек УАФ: «Финал Кубка Украины мы назвали «Матчем благодарности»
УАФ. Игорь Грищенко (слева)

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Игорь Грищенко рассказал о социальной составляющей финала Кубка Украины 2023/24, а также призвал болельщиков поддерживать украинские сборные на летних турнирах.

– Это будет первый финал Кубка Украины, который мы проводим с начала полномасштабного вторжения агрессора, и мы назвали его «Матч благодарности». Благодарности украинским военным, которые сделали возможным вообще проведение футбольных соревнований, позволили нам вспоминать хотя бы частичку мирной жизни, дарить позитив украинцам. От себя мы хотим провести ряд мероприятий благодарности защитникам и защитницам Украины.

Финал состоится в Ровно, городе, который сегодня может принимать на своем стадионе наибольшее количество болельщиков благодаря наличию укрытий вблизи арены. Надеемся провести все на высоком уровне. Хотелось бы поблагодарить местные власти, которые максимально приобщаются к организации матча.

– Комментировать встречу будет известный комментатор Денис Босянок, который сейчас служит в рядах Сил обороны Украины.

– Да, это будет одной из изюминок «Матча благодарности». Мы, конечно, благодарны и господину Денису, который проходит службу именно в Ривненской области. Вместе с коллегами с ICTV мы к нему обратились с просьбой прокомментировать этот поединок. Он получил отпуск на этот день, за что мы очень благодарны командиру его бригады. И несмотря на то, что уже два года господин Денис не держал в руке микрофона, он принял наше предложение. Думаю, болельщикам, которые уже несколько соскучились по его профессионализму, будет приятно снова услышать знакомый голос.

– От финала Кубка Украины перейдем к подготовке нашей национальной сборной к Евро-2024 ...

– Вообще Украину ожидает уникальное футбольное лето. Уже 20 мая наша юношеская сборная возьмет старт на Евро-2024 (U-17). Затем наши сборные сыграют на взрослом Евро-2024 и сразу же на чемпионате континента для футболистов в возрасте до 19-ти лет. А уже в конце июля олимпийская сборная Украины впервые в нашей истории начнет выступления на Играх – ОИ-2024 в Париже. Поэтому сейчас все усилия Украинской ассоциации футбола направлены на обеспечение потребностей этих сборных. Надеюсь, нам удастся показать достойный результат на всех турнирах. Призываю украинских болельщиков поддержать все наши сборные!

Финал Кубка Украины между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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