Истборн. Калинина на отказе соперницы прошла во второй круг

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) начала с победы выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В первом круге основы украинка одолела Сорану Кырстю из Румынии (№32 WTA), которая снялась по ходу второго сета.

Истборн. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:0, 2:1 (отказ)

Это была вторая встреча теннисисток, Калинина снова победила.

В следующем круге Ангелина сразится против третьей сеяной Марии Саккари из Греции.

In all honesty I was surprised Sori didn't withdraw before the match. She played a long hard SF in Birmingham yesterday, then had to travel to Eastbourne to play today. She gave it a real shot, but just wasn't recovered. Anhelina Kalinina defeated Sorana Cirstea 6-0, 2-1 Retired. pic.twitter.com/HGA3cqcIQP