Маррей проиграл Берреттини в финале соревнований в Штутгарте

12 июня состоится финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Штутгарте, в котором встречались британец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини.

Встреча затянулась на три сета, победу праздновал более молодой теннисист.

Штутгарт. Финал

Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:4, 5:7, 6:3

Маррей проиграл всего второй из десяти финалов на траве в своей карьере.

Берреттини во второй раз победил в Штутгарте, это его третий титул на данном покрытии. В прошлом году Маттео дошел до финала Уимблдона.

The moment Matteo Berrettini secured victory at the #BOSSOPEN 🤩 pic.twitter.com/0fD1CmNB5o