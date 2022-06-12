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  4. Маррей проиграл Берреттини в финале соревнований в Штутгарте
ATP
12 июня 2022, 18:53 | Обновлено 12 июня 2022, 18:56
55
0

Маррей проиграл Берреттини в финале соревнований в Штутгарте

Маттео добыл третий титул на траве

12 июня 2022, 18:53 | Обновлено 12 июня 2022, 18:56
55
0
Маррей проиграл Берреттини в финале соревнований в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

12 июня состоится финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Штутгарте, в котором встречались британец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини.

Встреча затянулась на три сета, победу праздновал более молодой теннисист.

Штутгарт. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:4, 5:7, 6:3

Маррей проиграл всего второй из десяти финалов на траве в своей карьере.

Берреттини во второй раз победил в Штутгарте, это его третий титул на данном покрытии. В прошлом году Маттео дошел до финала Уимблдона.

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Источник Sport.ua
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