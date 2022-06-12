Маррей проиграл Берреттини в финале соревнований в Штутгарте
Маттео добыл третий титул на траве
12 июня состоится финальный матч в рамках турнира ATP 250 в Штутгарте, в котором встречались британец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини.
Встреча затянулась на три сета, победу праздновал более молодой теннисист.
Штутгарт. Финал
Энди Маррей (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:4, 5:7, 6:3
Маррей проиграл всего второй из десяти финалов на траве в своей карьере.
Берреттини во второй раз победил в Штутгарте, это его третий титул на данном покрытии. В прошлом году Маттео дошел до финала Уимблдона.
The moment Matteo Berrettini secured victory at the #BOSSOPEN 🤩 pic.twitter.com/0fD1CmNB5o— Tennis TV (@TennisTV) June 12, 2022
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