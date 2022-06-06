Шахтер отклонил предложение Фиорентины по Додо
Предложение итальянского клуба не устроило «Горняков»
«Шахтер» отклонил предложение «Фиорентины» по поводу трансфера бразильского защитника Додо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
По его информации, «Фиорентина» предлагала 8 миллионов евро. Сейчас «Фиалки» готовят новое предложение.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» хочет получить за своего игрока 15 миллионов евро.
❌ Shakhtar rejected Fiorentina's €8m offer for Dodo. 🇧🇷— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 6, 2022
👉 The Italians are preparing a new offer.#ForzaViola #ACFFiorentina pic.twitter.com/nUnS4XMO9M
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