Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер отклонил предложение Фиорентины по Додо
Украина. Премьер лига
06 июня 2022, 19:38 |
565
1

Шахтер отклонил предложение Фиорентины по Додо

Предложение итальянского клуба не устроило «Горняков»

06 июня 2022, 19:38 |
565
1
Шахтер отклонил предложение Фиорентины по Додо
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

«Шахтер» отклонил предложение «Фиорентины» по поводу трансфера бразильского защитника Додо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По его информации, «Фиорентина» предлагала 8 миллионов евро. Сейчас «Фиалки» готовят новое предложение.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» хочет получить за своего игрока 15 миллионов евро.

По теме:
Звездный вингер Шахтера хочет в Европу, но готов играть в Бразилии
Журналист: Йовичевич может возглавить Шахтер. Срна заинтересован
Фиорентина сделала официальное предложение по фулбеку Шахтера
Фиорентина Додо Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина
Футбол | 06 июня 2022, 14:43 2
Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина
Бывший арбитр УПЛ уничтожил Лаоса за судейство в матче Уэльс – Украина

Александр Шамич считает, что его коллега поступил очень неправильно

«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
Футбол | 05 июня 2022, 21:45 24
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко

Евгений Арановский рассказал о судействе в матче Уэльс - Украина

ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
Футбол | 05.06.2022, 19:40
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ВИДЕО. Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после прострела Бэйла
ТОП-10 болельщицких разочарований
Футбол | 06.06.2022, 17:52
ТОП-10 болельщицких разочарований
ТОП-10 болельщицких разочарований
Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»
Футбол | 05.06.2022, 21:30
Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»
Александр ПЕТРАКОВ: «Чувствую внутри пустоту. Сегодня повезло Уэльсу»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Артем Дима футболист
8. На трансфер 20.  Фиорентина как стервятники. Не какого уважения к себе
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
Рууд – не помеха. Надаль в четырнадцатый раз выиграл Ролан Гаррос
05.06.2022, 18:30 4
Теннис
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
05.06.2022, 22:20 12
Футбол
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
Бриллиантовая лига. У Магучих снова золото, Геращенко завоевала серебро
05.06.2022, 22:14 1
Другие виды
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
05.06.2022, 20:56 161
Футбол
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40 3
Бокс
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
Девин Хейни – абсолютный чемпион. Разобрал Камбососа, претендует на мегабои
05.06.2022, 12:11 2
Бокс
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
Матч года. Стартовый состав сборной Украины на игру с Уэльсом
05.06.2022, 17:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем