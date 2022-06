Шахтер отклонил предложение Фиорентины по Додо

«Шахтер» отклонил предложение «Фиорентины» по поводу трансфера бразильского защитника Додо. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По его информации, «Фиорентина» предлагала 8 миллионов евро. Сейчас «Фиалки» готовят новое предложение.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» хочет получить за своего игрока 15 миллионов евро.

❌ Shakhtar rejected Fiorentina's €8m offer for Dodo. 🇧🇷



👉 The Italians are preparing a new offer.#ForzaViola #ACFFiorentina pic.twitter.com/nUnS4XMO9M