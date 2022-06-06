Фиорентина сделала официальное предложение по фулбеку Шахтера

Руководство «Фиорентины» продолжает активно интересоваться услугами правого фулбека «Шахтера» Додо.

Итальянский клуб сделал первый серьезный шаг в торгах по футболисту – отправил «Шахтеру» официальное предложение о трансфере. Его условия источник не детализирует, однако отмечает, что пока сумма, которую готова заплатить за Додо «Фиорентина», далека от 15 миллионов евро, которые якобы запрашивает за футболиста «Шахтер».

Отмечается, что нынешнее предложение – по сути, первая попытка «Фиорентины» вступить в дискуссию с «Шахтером» о возможности трансфера Додо.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел бы сберечь Додо в команде на следующий сезон, однако футболист требует от донецкого клуба предоставить ему и его семье гарантии безопасности, учитывая, что российско-украинская война пока не имеет четких очертаний завершения.