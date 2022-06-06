Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина сделала официальное предложение по фулбеку Шахтера
Украина. Премьер лига
06 июня 2022, 10:28 |
1337
0

Фиорентина сделала официальное предложение по фулбеку Шахтера

Пока сумма, предложенная «фиалками» далека от той, которую бы хотели получить «горняки»

06 июня 2022, 10:28 |
1337
0
Фиорентина сделала официальное предложение по фулбеку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Руководство «Фиорентины» продолжает активно интересоваться услугами правого фулбека «Шахтера» Додо.

Итальянский клуб сделал первый серьезный шаг в торгах по футболисту – отправил «Шахтеру» официальное предложение о трансфере. Его условия источник не детализирует, однако отмечает, что пока сумма, которую готова заплатить за Додо «Фиорентина», далека от 15 миллионов евро, которые якобы запрашивает за футболиста «Шахтер».

Отмечается, что нынешнее предложение – по сути, первая попытка «Фиорентины» вступить в дискуссию с «Шахтером» о возможности трансфера Додо.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел бы сберечь Додо в команде на следующий сезон, однако футболист требует от донецкого клуба предоставить ему и его семье гарантии безопасности, учитывая, что российско-украинская война пока не имеет четких очертаний завершения.

По теме:
Ман Юнайтед нацелился на Де Лигта
Ман Юнайтед собирается подписать Дюмфриса на замену Ван-Биссаки
Ливерпуль намерен подписать Пулишича на замену Мане
Додо Шахтер Донецк Фиорентина трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Проигранный бой в Кардиффе. Лучшие моменты: Уэльс – Украина
Футбол | 06 июня 2022, 06:10 0
ФОТО. Проигранный бой в Кардиффе. Лучшие моменты: Уэльс – Украина
ФОТО. Проигранный бой в Кардиффе. Лучшие моменты: Уэльс – Украина

Смотрите фотогалерею финального поединка плей-офф квалификации ЧМ-2022

Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Футбол | 06 июня 2022, 03:45 10
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина
Whoscored: Ярмоленко – худший игрок матча Уэльс – Украина

Героем поединка стал вратарь валлийцев Уэйн Хеннесси

Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Футбол | 05.06.2022, 22:20
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Уэльс – Украина – 1:0. Фиаско в Кардиффе. Видео гола и обзор матча
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Футбол | 05.06.2022, 16:15
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решение принято. Павелко рассказал, когда начнется чемпионат Украины
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Футбол | 05.06.2022, 20:56
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Решающая битва проиграна. Сборная Украины уступила Уэльсу и не поедет на ЧМ
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
Юрий ГАБОВДА: «Сборная Украины передала привет Леоненко»
05.06.2022, 14:48
Футбол
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
Джордж Камбосос – Девин Хейни. Смена абсолютного чемпиона. Видео боя
05.06.2022, 07:40 3
Бокс
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
Реванш Надаля, рекорд Свёнтек, полуфинал Киченок и декацапизация от Чилича
06.06.2022, 06:05
Теннис
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
Команда друзей Гарета Бэйла: что представляет собой сборная Уэльса
05.06.2022, 07:10 1
Футбол
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
«Это серый момент на восприятие арбитра». Судья оценил фол против Ярмоленко
05.06.2022, 21:45 24
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
Где смотреть онлайн бой Джордж Камбосос – Девин Хейни
05.06.2022, 06:00
Бокс
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
Сборная Украины снова выиграла у Дании в матче Золотой Евролиги
04.06.2022, 21:30 1
Волейбол
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
Шакира объявила о расставании с Жераром Пике
04.06.2022, 14:21 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем