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  4. Шахтер хочет оставить Додо в команде. Игрок требует гарантий безопасности
Украина. Премьер лига
01 июня 2022, 15:14 | Обновлено 01 июня 2022, 15:43
343
0

Шахтер хочет оставить Додо в команде. Игрок требует гарантий безопасности

Ранее сообщалось, что интерес к фулбеку проявляет «Фиорентина»

01 июня 2022, 15:14 | Обновлено 01 июня 2022, 15:43
343
0
Шахтер хочет оставить Додо в команде. Игрок требует гарантий безопасности
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Донецкий «Шахтер» хочет продолжить сотрудничество с 23-летним правым фулбеком Додо и в следующем сезоне, тем более, что контракт игрока с «горняками» рассчитан до 2025 года.

Российско-украинская война вынудила бразильца покинуть донецкий клуб, и ныне Додо сомневается насчет целесообразности возвращения.

Руководители «Шахтера» планируют в ближайшие дни переговорить с Додо насчет будущего, а также убедить бразильца остаться. Футболист на текущий момент не ведет переговоров с другими клубами из-за уважения к контракту с «Шахтером». Додо хочет выслушать позицию «Шахтера» и узнать, какие гарантии безопасности для него лично и членов его семьи может предоставить донецкий клуб.

Сообщается, что в «Шахтере» убеждают Додо, что тренироваться команда будет в Турции, а матчи проводить – в Польше.

В случае, если позиция «Шахтера» не устроит Додо, игрок намерен сменить клуб, но при этом нацелен остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что в услугах Додо заинтересована «Фиорентина».

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Источник Goal.com
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