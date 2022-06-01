Шахтер хочет оставить Додо в команде. Игрок требует гарантий безопасности

Донецкий «Шахтер» хочет продолжить сотрудничество с 23-летним правым фулбеком Додо и в следующем сезоне, тем более, что контракт игрока с «горняками» рассчитан до 2025 года.

Российско-украинская война вынудила бразильца покинуть донецкий клуб, и ныне Додо сомневается насчет целесообразности возвращения.

Руководители «Шахтера» планируют в ближайшие дни переговорить с Додо насчет будущего, а также убедить бразильца остаться. Футболист на текущий момент не ведет переговоров с другими клубами из-за уважения к контракту с «Шахтером». Додо хочет выслушать позицию «Шахтера» и узнать, какие гарантии безопасности для него лично и членов его семьи может предоставить донецкий клуб.

Сообщается, что в «Шахтере» убеждают Додо, что тренироваться команда будет в Турции, а матчи проводить – в Польше.

В случае, если позиция «Шахтера» не устроит Додо, игрок намерен сменить клуб, но при этом нацелен остаться в Европе.

Ранее сообщалось, что в услугах Додо заинтересована «Фиорентина».