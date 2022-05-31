Фиорентина проявляет интерес к фулбеку Шахтера

Итальянская «Фиорентина» пребывает в поисках замены для Альваро Одриосолы, который был арендован у «Реала» и летом вернется в Мадрид.

В поле зрения «фиалок» угодил фулбек «Шахтера» Додо, чей игровой профиль очень нравится руководству итальянского клуба.

Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до 31 августа 2025 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что к Додо присматривается «Реал», ожидающий конкуренции со стороны «Баварии».