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  4. Фиорентина проявляет интерес к фулбеку Шахтера
Украина. Премьер лига
31 мая 2022, 13:18 |
309
0

Фиорентина проявляет интерес к фулбеку Шахтера

Флорентийцы ищут, кем заменить Альваро Одриосолу

31 мая 2022, 13:18 |
309
0
Фиорентина проявляет интерес к фулбеку Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Итальянская «Фиорентина» пребывает в поисках замены для Альваро Одриосолы, который был арендован у «Реала» и летом вернется в Мадрид.

В поле зрения «фиалок» угодил фулбек «Шахтера» Додо, чей игровой профиль очень нравится руководству итальянского клуба.

Контракт Додо с «Шахтером» рассчитан до 31 августа 2025 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что к Додо присматривается «Реал», ожидающий конкуренции со стороны «Баварии».

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Источник Calciomercato
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