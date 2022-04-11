Реал присматривается к защитнику Шахтера и ждет конкуренции с Баварией

Мадридский «Реал» всерьез оценивает возможность летнего трансфера бразильского фулбека «Шахтера» Додо, который в настоящий момент находится у себя на родине, так как розыгрыш УПЛ приостановлен из-за войны в Украине.

Несмотря на то, что «Реал» недавно подписал другого правого фулбека «горняков» Винисиуса Тобиаса, который пока будет выступать на правах аренды за дубль мадридцев, в испанском клубе также хотели бы оформить трансфер Додо.

Конкуренцию «Реалу», как ожидается, составит «Бавария», из-за чего «Шахтер» может прилично заработать на сделке, несмотря на сложную ситуацию на рынке, связанную с российским военным вторжением.

У Додо были предложения из Бразилии, но защитник отказался от них. В частности, по данным somosfanaticos.fans и ряда других южноамериканских источников, интерес к защитнику проявлял «Сантос», но Додо отказался от возможности перейти в стан «рыб», даже на краткосрочной основе до конца июня.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может отпустить Додо в «Бенфику» в счет долга за трансфер полузащитника Педриньо, который переехал в Украину летом минувшего года.