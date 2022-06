Италия – Аргентина. Месси в основе. Стартовые составы на Финалиссима 2022

В среду, 1 июня, состоится матч Финалиссима 2022 между Италией и Аргентиной.

Между собой встретятся чемпион Европы – Италия, и обладатель Кубка Америки – Аргентина.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало игры – в 21:45 по Киеву.

Италия – Аргентина. Стартовые составы на матч Финалиссима 2022

Our starting XI for the 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 💙🇮🇹#ITAARG #Finalissima #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/5RI7v6fNjF