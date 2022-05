УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв

УЕФА официально представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов 2021/22.

Английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» проведут поединок, используя мяч, который посвящен войне пф против Украины.

Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме. На нем на украинском и английском языках написано слово мир (peace).

Специальный мяч для финала Лиги чемпионов разработала компания Adidas. После финала мяч выставят на благотворительный аукцион, а вырученные средства будут направлены в фонд помощи беженцам.

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится в субботу, 28 мая, в 22:00, на арене Стад де Франс в Париже.

The official #UCLfinal match ball is here 🤩 #UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w

THE CHAAAAAAAAAMPIONS🫶🎶​

​

We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2