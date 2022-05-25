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  4. УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Лига чемпионов
25 мая 2022, 05:30 | Обновлено 25 мая 2022, 05:42
1278
1

УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв

Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме

25 мая 2022, 05:30 | Обновлено 25 мая 2022, 05:42
1278
1
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА

УЕФА официально представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов 2021/22.

Английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» проведут поединок, используя мяч, который посвящен войне пф против Украины.

Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме. На нем на украинском и английском языках написано слово мир (peace).

Специальный мяч для финала Лиги чемпионов разработала компания Adidas. После финала мяч выставят на благотворительный аукцион, а вырученные средства будут направлены в фонд помощи беженцам.

Финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится в субботу, 28 мая, в 22:00, на арене Стад де Франс в Париже.

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Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид российско-украинская война Adidas мячи
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Источник УЕФА
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Комментарии 1
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adidas777
А в УЕФА в курсе, что в мордоре это запрещённая риторика? 
Идите вы лесом, со своим - миру мир! 
Идёт война, огромная война в центре Европы! В которой рашистские г..доны уничтожают Украину!
И месенджи, нужно посылать кровавым диктаторам соответствующие!
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