УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме
УЕФА официально представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов 2021/22.
Английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал» проведут поединок, используя мяч, который посвящен войне пф против Украины.
Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме. На нем на украинском и английском языках написано слово мир (peace).
Специальный мяч для финала Лиги чемпионов разработала компания Adidas. После финала мяч выставят на благотворительный аукцион, а вырученные средства будут направлены в фонд помощи беженцам.
Финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится в субботу, 28 мая, в 22:00, на арене Стад де Франс в Париже.
The official #UCLfinal match ball is here 🤩#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022
THE CHAAAAAAAAAMPIONS🫶🎶— adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022
We proudly present the official match ball for the final of the UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2
Which #UCLfinal ball is your favourite?#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/IgAJCO95Eh— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022
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