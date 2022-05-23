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  4. ВИДЕО. Балотелли забил издевательский гол в чемпионате Турции
Турция
23 мая 2022, 15:05 | Обновлено 23 мая 2022, 15:12
1866
0

ВИДЕО. Балотелли забил издевательский гол в чемпионате Турции

Марио оформил пента-трик в последнем туре

23 мая 2022, 15:05 | Обновлено 23 мая 2022, 15:12
1866
0
ВИДЕО. Балотелли забил издевательский гол в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Адана Демирспора» Марио Балотелли забил пять мячей в матче завершающего тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (7:0).

Один из голов вышел по-настоящему издевательским. Балотелли раскачал защитника и забил рабоной.

Марио провел 31 матч в чемпионате Турции в этом сезоне, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Команда итальянца завершила сезон на девятом месте.

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Марио Балотелли Адана Демирспор Гезтепе чемпионат Турции по футболу пента-трик
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Источник Sport.ua
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