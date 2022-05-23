ВИДЕО. Балотелли забил издевательский гол в чемпионате Турции
Марио оформил пента-трик в последнем туре
Форвард «Адана Демирспора» Марио Балотелли забил пять мячей в матче завершающего тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (7:0).
Один из голов вышел по-настоящему издевательским. Балотелли раскачал защитника и забил рабоной.
Марио провел 31 матч в чемпионате Турции в этом сезоне, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Команда итальянца завершила сезон на девятом месте.
Mario Balotelli did this today 😳— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2022
(via @beINSPORTS_TR)pic.twitter.com/9yYIhB3JqD
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