Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков отреагировал на ничью с Гезтепе в матче чемпионата, где он забил
Турция
30 марта 2025, 07:42 |
171
0

Зубков отреагировал на ничью с Гезтепе в матче чемпионата, где он забил

Украинец помог Трабзонспору добыть ничейный результат

30 марта 2025, 07:42 |
171
0
Зубков отреагировал на ничью с Гезтепе в матче чемпионата, где он забил
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отреагировал на ничью своей команды с Гезтепе (1:1) в 29-м туре чемпионата Турции, где он сравнял счет.

«Конечно, мы были бы гораздо счастливее, если бы победили. Потому что нам действительно нужны были три очка.

Первое, что изменилось – это наша система тренировок. Мы больше бегаем и спринтируем. Также поменялась схема. На самом деле у нас не было много возможностей поработать. Мы проходим недельный тренировочный период. Процесс продолжается.

«Конечно, мы будем совершать ошибки в ходе этого процесса, но мы не должны зацикливаться на них. Следует поддерживать друг друга и становиться лучше. Я хотел бы поблагодарить наших фанатов за их поддержку сегодня», – сказал Александр.

В нынешнем сезоне Трабзонспор занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея 36 баллов после 27 сыгранных матчей.

По теме:
Трабзонспор нацелен на трансфер еще одного игрока сборной Украины
«А Ребров теперь пусть думает». Реакция болельщиков на гол Зубкова
С голом Зубкова. Трабзонспор сыграл матч чемпионата Турции
Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Гезтепе
Олег Вахоцкий Источник: 61saat.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29 марта 2025, 09:47 13
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца

Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Футбол | 29 марта 2025, 23:43 17
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А

«Лечче» не сумел удержать ничью в матче с римлянами

Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бокс | 29.03.2025, 09:29
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Футбол | 30.03.2025, 08:09
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 855-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Мбаппе впервые в своей карьере забил гол со штрафного
Футбол | 30.03.2025, 00:19
Мбаппе впервые в своей карьере забил гол со штрафного
Мбаппе впервые в своей карьере забил гол со штрафного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
Экс-игрок Челси, дисквалифицированный за допинг, обратился к Мудрику
28.03.2025, 11:15 7
Футбол
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
29.03.2025, 19:55 3
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 2
Бокс
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 6
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем