Зубков отреагировал на ничью с Гезтепе в матче чемпионата, где он забил

Украинский вингер Трабзонспора Александр Зубков отреагировал на ничью своей команды с Гезтепе (1:1) в 29-м туре чемпионата Турции, где он сравнял счет.

«Конечно, мы были бы гораздо счастливее, если бы победили. Потому что нам действительно нужны были три очка.

Первое, что изменилось – это наша система тренировок. Мы больше бегаем и спринтируем. Также поменялась схема. На самом деле у нас не было много возможностей поработать. Мы проходим недельный тренировочный период. Процесс продолжается.

«Конечно, мы будем совершать ошибки в ходе этого процесса, но мы не должны зацикливаться на них. Следует поддерживать друг друга и становиться лучше. Я хотел бы поблагодарить наших фанатов за их поддержку сегодня», – сказал Александр.

В нынешнем сезоне Трабзонспор занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, имея 36 баллов после 27 сыгранных матчей.