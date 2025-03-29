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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 20:18 | Обновлено 29 марта 2025, 21:07
1426
0

Трабзонспор нацелен на трансфер еще одного игрока сборной Украины

Турки продолжают следить за Назаренко

29 марта 2025, 20:18 | Обновлено 29 марта 2025, 21:07
1426
0
Трабзонспор нацелен на трансфер еще одного игрока сборной Украины
УАФ. Александр Назаренко

Турецкий «Трабзонспор» рассчитывает приобрести еще одного футболиста сборной Украины.

По информации турецкого издания Sporx, турки не отказались от подписания Александра Назаренко из «Полесья». Турки пробовали подписать Назаренко прошлым летом, однако не оправдали трансферных ожиданий «Полесья».

Отмечается, что уже следующим летом «Полесье» может рассмотреть трансферы ряда лидеров клуба.

В этом сезоне Назаренко провел на клубном уровне 25 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Отметим, что за «Трабзонспор» выступают три украинца – Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан.

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трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Полесье Житомир Александр Назаренко (футболист) трансферы УПЛ
Дмитрий Олейник Источник: Sporx
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