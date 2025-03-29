Трабзонспор нацелен на трансфер еще одного игрока сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» рассчитывает приобрести еще одного футболиста сборной Украины.

По информации турецкого издания Sporx, турки не отказались от подписания Александра Назаренко из «Полесья». Турки пробовали подписать Назаренко прошлым летом, однако не оправдали трансферных ожиданий «Полесья».

Отмечается, что уже следующим летом «Полесье» может рассмотреть трансферы ряда лидеров клуба.

В этом сезоне Назаренко провел на клубном уровне 25 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Отметим, что за «Трабзонспор» выступают три украинца – Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан.