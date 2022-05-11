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  4. Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 мая 2022, 14:03 | Обновлено 11 мая 2022, 14:46
540
0

Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Риме

11 мая 2022, 14:03 | Обновлено 11 мая 2022, 14:46
540
0
Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

11 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
 
Во втором круге украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Гауфф – Брэнгл. Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.

ОБНОВЛЕНО: Калинина снялась из-за травмы спины.

Ранее девушки играли четыре раза, счет равный, но американка выиграла обе встречи в текущем сезоне.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против третьей сеяной Арины Соболенко (№8 WTA).

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Источник Sport.ua
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