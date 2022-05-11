Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.



Во втором круге украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Гауфф – Брэнгл. Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.

ОБНОВЛЕНО: Калинина снялась из-за травмы спины.

Anhelina Kalinina has withdrawn ahead of her 2R match due to upper back injury.



Jessica Pegula advances by walkover and will face Aryna Sabalenka in the Round of 16.#IBI22 — WTA Insider (@WTA_insider) May 11, 2022

Ранее девушки играли четыре раза, счет равный, но американка выиграла обе встречи в текущем сезоне.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против третьей сеяной Арины Соболенко (№8 WTA).

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