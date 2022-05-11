Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Риме
11 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
Во втором круге украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Гауфф – Брэнгл. Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.
ОБНОВЛЕНО: Калинина снялась из-за травмы спины.
Anhelina Kalinina has withdrawn ahead of her 2R match due to upper back injury.— WTA Insider (@WTA_insider) May 11, 2022
Jessica Pegula advances by walkover and will face Aryna Sabalenka in the Round of 16.#IBI22
Ранее девушки играли четыре раза, счет равный, но американка выиграла обе встречи в текущем сезоне.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против третьей сеяной Арины Соболенко (№8 WTA).
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