Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит борьбу на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.



Во втором круге украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Гауфф – Брэнгл. Ориентировочное время начала поединка – 15:45 по Киеву.

ОБНОВЛЕНО: Калинина снялась из-за травмы спины.

Anhelina Kalinina has withdrawn ahead of her 2R match due to upper back injury.



Jessica Pegula advances by walkover and will face Aryna Sabalenka in the Round of 16.#IBI22