Малиновский – вне заявки Аталанты на матч с Венецией

Завтра, 23 апреля «Аталанта» в 34-м туре Серии А на выезде сыграет с «Венецией». Украинский полузащитник Руслан Малиновский не вошел в заявку «Аталанты» на матч.
Это связано с повреждением, которое он получил в предыдущем матче против «Вероны». Позже стало известно, что повреждение не серьезное.
📋 Verso #VeneziaAtalanta, ecco i nostri convocati!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 22, 2022
🚌 Here's our travelling squad for tomorrow!
Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/wRwsYqqV71
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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