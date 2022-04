Малиновский – вне заявки Аталанты на матч с Венецией

Завтра, 23 апреля «Аталанта» в 34-м туре Серии А на выезде сыграет с «Венецией». Украинский полузащитник Руслан Малиновский не вошел в заявку «Аталанты» на матч.

Это связано с повреждением, которое он получил в предыдущем матче против «Вероны». Позже стало известно, что повреждение не серьезное.

📋 Verso #VeneziaAtalanta, ecco i nostri convocati!

🚌 Here's our travelling squad for tomorrow!



Presented by @intesasanpaolo #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/wRwsYqqV71