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ФОТО. Малиновский получил травму в матче с Вероной

Украинский хавбек не доиграл первый тайм

  • 18.04.2022 23:03
  • 1891 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Малиновский получил травму в матче с Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» Руслана Малиновского в 33-м туре Серии А дома принимает «Верону». После первого тайма гости ведут со счетом 1:0.

Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч. Однако по ходу первого тайма украинский хавбек получил травму и покинул поле сильно хромая при помощи медиков. Вместо него на 34-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук.

Степень серьезности травмы Малиновского и сроки восстановления пока что не известны.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alehandro, 18.04.2022 23:12
    +2
    Руслан, твою ж... Как же глупо в предверьи игры Сборной получать такие травмы!
    Для тех, кто не видел: у чужих ворот откровенно обхватил двумя руками убегающего соперника и тот падая задел колено шипами буцы
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 23:29 (изменен)
    0
    Цікаво чи буде коментар від
    " Та то таке", що
    Малиновський симулював травму, бо не хоче в збірну через конфлікт з Петраковим?
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