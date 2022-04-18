ФОТО. Малиновский получил травму в матче с Вероной

Сегодня «Аталанта» Руслана Малиновского в 33-м туре Серии А дома принимает «Верону». После первого тайма гости ведут со счетом 1:0.
Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч. Однако по ходу первого тайма украинский хавбек получил травму и покинул поле сильно хромая при помощи медиков. Вместо него на 34-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук.
Степень серьезности травмы Малиновского и сроки восстановления пока что не известны.
Источник — Sport.ua
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" Та то таке", що
Малиновський симулював травму, бо не хоче в збірну через конфлікт з Петраковим?
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