ФОТО. Малиновский получил травму в матче с Вероной

Сегодня «Аталанта» Руслана Малиновского в 33-м туре Серии А дома принимает «Верону». После первого тайма гости ведут со счетом 1:0.

Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч. Однако по ходу первого тайма украинский хавбек получил травму и покинул поле сильно хромая при помощи медиков. Вместо него на 34-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук.

Степень серьезности травмы Малиновского и сроки восстановления пока что не известны.