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Малиновский – в основе Аталанты на матч с Вероной

Украинец выйдет на поле с первых минут

  • 18.04.2022 21:22
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Малиновский – в основе Аталанты на матч с Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 18 апреля «Аталанта» в заключительном матче 33-го тура Серии А дома примет «Верону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Аталанты» на матч.

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломину, Хатебур, Де Роон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата

«Верона»: Монтипо, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Фараони, Тамез, Илич, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне

Источник — Серия A

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