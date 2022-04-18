Малиновский – в основе Аталанты на матч с Вероной

Сегодня, 18 апреля «Аталанта» в заключительном матче 33-го тура Серии А дома примет «Верону». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в основе «Аталанты» на матч.
Составы команд:
«Аталанта»: Муссо, Скальвини, Демирал, Паломину, Хатебур, Де Роон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Малиновский, Бога, Сапата
«Верона»: Монтипо, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Фараони, Тамез, Илич, Лазович, Барак, Капрари, Симеоне
Источник — Серия A
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