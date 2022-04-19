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33-й тур
Аталанта
1 : 2
Эллас Верона
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наш моральный дух сейчас в свободном падении»

«Аталанта» переживает не лучшие времена

  • 19.04.2022 03:40
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Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наш моральный дух сейчас в свободном падении»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» уступила «Вероне» в матче 33-го тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:2.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру.

«Наш моральный дух сейчас находится в свободном падении. Мы должны сосредоточиться на позитивном завершении сезона, потому что мы в долгу перед болельщиками, которые нас поддерживают. В этом матче игроки приложили все усилия, но сейчас нам очень не везёт. Когда мы играем открыто с техничными командами, то часто проигрываем.

Мы хорошо выступали в Серии А до конца декабря, а потом не смогли оправдать ожиданий ни по результатам, ни по эффективности. В изменении направления есть много моментов. Когда сезон завершится, мы будем делать выводы. Сейчас нужно понимать, что мы должны подарить фанатам позитивный финал сезона», - сказал Гасперини.

Источник — Football-Italia

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