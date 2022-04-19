Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Наш моральный дух сейчас в свободном падении»

«Аталанта» уступила «Вероне» в матче 33-го тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:2.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру.

«Наш моральный дух сейчас находится в свободном падении. Мы должны сосредоточиться на позитивном завершении сезона, потому что мы в долгу перед болельщиками, которые нас поддерживают. В этом матче игроки приложили все усилия, но сейчас нам очень не везёт. Когда мы играем открыто с техничными командами, то часто проигрываем.

Мы хорошо выступали в Серии А до конца декабря, а потом не смогли оправдать ожиданий ни по результатам, ни по эффективности. В изменении направления есть много моментов. Когда сезон завершится, мы будем делать выводы. Сейчас нужно понимать, что мы должны подарить фанатам позитивный финал сезона», - сказал Гасперини.