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33-й тур
Аталанта
1 : 2
Эллас Верона
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта проиграла Вероне, Малиновский получил травму

Украинский хавбек не доиграл первый тайм

  • 19.04.2022 00:06
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Аталанта проиграла Вероне, Малиновский получил травму
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 33-го тура Серии А «Аталанта» дома проиграла «Вероне» со счетом 1:2.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч, но был заменен уже на 34-й минуте из-за травмы. Диагноз и сроки восстановления пока не известны.

«Аталанта» - «Верона» - 1:2
Голы: Скальвини 82 – Чеккерини 45+2, Копмейнерс 55 (автогол)

Благодаря этой победе «Верона» набрала 48 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Аталанта» в свою очередь рискует остаться без еврокубков на следующий сезон: команда идет восьмой с 51 баллом.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
55' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
45' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Чеккерини (Эллас Верона).

Источник — Sport.ua

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