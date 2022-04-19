Аталанта проиграла Вероне, Малиновский получил травму

В заключительном матче 33-го тура Серии А «Аталанта» дома проиграла «Вероне» со счетом 1:2.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч, но был заменен уже на 34-й минуте из-за травмы. Диагноз и сроки восстановления пока не известны.

«Аталанта» - «Верона» - 1:2

Голы: Скальвини 82 – Чеккерини 45+2, Копмейнерс 55 (автогол)

Благодаря этой победе «Верона» набрала 48 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Аталанта» в свою очередь рискует остаться без еврокубков на следующий сезон: команда идет восьмой с 51 баллом.