Аталанта проиграла Вероне, Малиновский получил травму

В заключительном матче 33-го тура Серии А «Аталанта» дома проиграла «Вероне» со счетом 1:2.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч, но был заменен уже на 34-й минуте из-за травмы. Диагноз и сроки восстановления пока не известны.
«Аталанта» - «Верона» - 1:2
Голы: Скальвини 82 – Чеккерини 45+2, Копмейнерс 55 (автогол)
Благодаря этой победе «Верона» набрала 48 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Аталанта» в свою очередь рискует остаться без еврокубков на следующий сезон: команда идет восьмой с 51 баллом.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
|55'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Чеккерини (Эллас Верона).
Источник — Sport.ua
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