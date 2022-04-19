В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома проиграла «Вероне» со счетом 1:2.
Для гостей забил Федерико Чеккерини, еще автоголом отметился Тен Копмейнерс. А у хозяев один гол отквитал Джорджио Скальвини.
Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил травму по ходу первого тайма и был заменен. Серьезность повреждения пока неизвестна.
«Аталанта» занимает 8-е место (51 очко), «Верона» идет следом на 9-й позиции (48 очков).
Серия А. 33-й тур
Аталанта – Верона – 1:2
Голы: Скальвини, 82 – Чеккерини, 45, Копмайнерс, 55 (автогол)
Аталанта: Муссо, Паломино, Мерих Демирал (Джимсити, 57), Хатебур (Пеццелла, 56), Скальвини (Пашалич, 86), Дзаппакоста, Копмайнерс, де Рон, Малиновский (Миранчук, 34), Бога (Муриэль, 56), Сапата.
Верона: Монтипо, Фараони, Казале, Чеккерини (Мигел Велозу, 71), Гюнтер (Шутало, 31), Барак, Лазович (Депаоли, 78), Илич, Тамез, Капрари (Онгла, 78), Симеоне (Лазанья, 78).
Предупреждения: Паломино, 25, Малиновский, 31, Копмайнерс, 58 – Гюнтер, 9, Казале, 21, Чеккерини, 67.
Судья: Пиччинини (Италия)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Чеккерини, 45 мин.
ГОЛ! 0:2. Копмайнерс, 55 мин (автогол)
ГОЛ! 0:3. Скальвини, 82 мин.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
|55'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Чеккерини (Эллас Верона).
Источник — Sport.ua
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