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33-й тур
Аталанта
1 : 2
Эллас Верона
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Верона – 1:2. Травма Малиновского. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Италии

  • 19.04.2022 00:40
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Аталанта – Верона – 1:2. Травма Малиновского. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома проиграла «Вероне» со счетом 1:2.

Для гостей забил Федерико Чеккерини, еще автоголом отметился Тен Копмейнерс. А у хозяев один гол отквитал Джорджио Скальвини.

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил травму по ходу первого тайма и был заменен. Серьезность повреждения пока неизвестна.

«Аталанта» занимает 8-е место (51 очко), «Верона» идет следом на 9-й позиции (48 очков).

Серия А. 33-й тур

Аталанта – Верона – 1:2

Голы: Скальвини, 82 – Чеккерини, 45, Копмайнерс, 55 (автогол)

Аталанта: Муссо, Паломино, Мерих Демирал (Джимсити, 57), Хатебур (Пеццелла, 56), Скальвини (Пашалич, 86), Дзаппакоста, Копмайнерс, де Рон, Малиновский (Миранчук, 34), Бога (Муриэль, 56), Сапата.

Верона: Монтипо, Фараони, Казале, Чеккерини (Мигел Велозу, 71), Гюнтер (Шутало, 31), Барак, Лазович (Депаоли, 78), Илич, Тамез, Капрари (Онгла, 78), Симеоне (Лазанья, 78).

Предупреждения: Паломино, 25, Малиновский, 31, Копмайнерс, 58 – Гюнтер, 9, Казале, 21, Чеккерини, 67.

Судья: Пиччинини (Италия)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Чеккерини, 45 мин.

ГОЛ! 0:2. Копмайнерс, 55 мин (автогол)

ГОЛ! 0:3. Скальвини, 82 мин.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Джорджио Скальвини (Аталанта).
55' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Теун Коопмейнерс (Аталанта).
45' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Чеккерини (Эллас Верона).

Источник — Sport.ua

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