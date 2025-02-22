ДЕВУШКА ДНЯ. Жоау Феликс нашел новое вдохновение. Она – 10/10
Какая красота...
Португальский нападающий Жоау Феликс, после перехода в «Милан», привлекает внимание не только игрой, но и личной жизнью.
В соцсетях распространяются слухи о его романе с итальянской моделью и инфлюенсеркой Франческой Кукуру – они следят друг за другом и лайкают посты.
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Девушка даже опубликовала видео, где мужская рука кормит ее прошутто, и многие считают, что это Жоау.
25-летний форвард известен своими романами: ранее он встречался с Мэгги Корсейро и австралийской моделью Оливией Гривз.
Франческа тоже имела отношения с футболистом – румынским вратарем Ионуцом Раду, который выступает за «Венецию».
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