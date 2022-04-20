Малиновский в порядке. Руслан вскоре должен вернуться в игру

По информации Футбол News, украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский избежал серьезного повреждения в матче чемпионата Италии.
Игрока заменили в середине первого тайма из-за травмы ноги, но повреждение не оказалось серьезным. Руслан должен вернуться к тренировкам через несколько дней.
«Аталанте» до конца сезона осталось провести 6 матчей.
Источник — Футбол 1/2/3
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