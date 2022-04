ВИДЕО. Как банка сгущенки. Ювентус презентовал четвертую форму

«Ювентус» официально презентовал четвертый комплект формы на нынешний сезон. Он выполнен преимущественно в сине-голубых тонах, и многим болельщикам напоминает дизайн банки сгущеного молока:

When football meets art… Kolours redefined 🤩



Introducing our new @adidasfootball x @kobrastreetart kit, available now! 🎨



👕 https://t.co/nt7XS9vGuq pic.twitter.com/9rXwyWiGJp