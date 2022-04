ВИДЕО. Все действия Миколенко в победном матче с Манчестер Юнайтед

В поединке 32-го тура Английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Все действия Миколенко

Vitalii Mykolenko vs Manchester United video.



His best performance for us. That left-back spot is his now. 🇺🇦 pic.twitter.com/uaaT2Uqk2l