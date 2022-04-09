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32-й тур
Эвертон
1 : 0
Ман Юнайтед
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Эвертон с Миколенко в составе неожиданно обыграл Манчестер Юнайтед

«Синие» добыли важную победу в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе

  • 09.04.2022 16:22
  • 3166 просмотров
  • 4 комментария
Эвертон с Миколенко в составе неожиданно обыграл Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо и Виталий Миколенко

Состоялся матч 32-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» в домашних стенах минимально одолел «Манчестер Юнайтед».
 
Украинский легионер ливерпульского клуба Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.
 
Эта победа помогла «ирискам» увеличить отрыв от зоны вылета до четырех очков.
 
Чемпионат Англии. 32-й тур 
 
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0
Гол: 1:0 – 27 Гордон.

«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Грэй, 71), Ришарлисон, Гордон.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Матич (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 64), Санчо.

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Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    griznik53, 09.04.2022 16:31
    +4
    Таки Миколенко нормально зіграв!
    Ссылка
    online
    Hg, 09.04.2022 16:29
    +3
    На
    Гудисон Парк сегодня праздник.
    Спина Магуайра опять забила рикошетный гол.
    МЮ - никаой.
    А Миколенко нормально отыграл, хотя на его фланге не сильно жарко было.
    Ссылка
    online
    Михаил Степанов, 09.04.2022 16:25
    +3
    оч.хочется что б Эвертон остался в ПЛ
    Ссылка
    online
    sergio_terry, 09.04.2022 17:02
    0
    А чого вказано що чемпіонат Бразилії?
    Ссылка
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