Эвертон с Миколенко в составе неожиданно обыграл Манчестер Юнайтед

Состоялся матч 32-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» в домашних стенах минимально одолел «Манчестер Юнайтед».
Украинский легионер ливерпульского клуба Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и сыграл весь матч.
Эта победа помогла «ирискам» увеличить отрыв от зоны вылета до четырех очков.
Чемпионат Англии. 32-й тур
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0
Гол: 1:0 – 27 Гордон.
«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Грэй, 71), Ришарлисон, Гордон.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Матич (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 64), Санчо.
Источник — Sport.ua
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Гудисон Парк сегодня праздник.
Спина Магуайра опять забила рикошетный гол.
МЮ - никаой.
А Миколенко нормально отыграл, хотя на его фланге не сильно жарко было.
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