Ральф РАНГНИК: «Мы не заслуживаем Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение 0:1 от «Эвертона» в 32-м туре АПЛ:

«Судя по тому, как мы играем, мы не не заслуживаем попадания в Лигу Чемпионов. Игроки сами должны сами стремиться играть в еврокубках, особенно в Лиге Чемпионов. Чтобы попасть в Европу, вы должны быть способны забить за 95 минут такой игры, как сегодня.

При всем уважении к «Эвертону» – потому что они хорошая команда – но если вы не способны забить команде, пропустившей три от «Бернли», то вам сложно будет чего-то добиться».