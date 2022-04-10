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Ральф РАНГНИК: «Мы не заслуживаем Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Юнайтед» - о поражении от «Эвертона»

  • 10.04.2022 10:50
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Ральф РАНГНИК: «Мы не заслуживаем Лиги чемпионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение 0:1 от «Эвертона» в 32-м туре АПЛ:

«Судя по тому, как мы играем, мы не не заслуживаем попадания в Лигу Чемпионов. Игроки сами должны сами стремиться играть в еврокубках, особенно в Лиге Чемпионов. Чтобы попасть в Европу, вы должны быть способны забить за 95 минут такой игры, как сегодня.

При всем уважении к «Эвертону» – потому что они хорошая команда – но если вы не способны забить команде, пропустившей три от «Бернли», то вам сложно будет чего-то добиться».

Источник — BBC

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