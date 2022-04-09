Миколенко выйдет в стартовом составе на матч против Манчестер Юнайтед

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Миколенко сыграл уже в пяти матчах чемпионата Англии, четыре раза выходил в стартовом составе. Результативными действиями пока не отличился, но в прошлом матче заработал пенальти.
Встреча начнется в 14:30 по Киеву.
Источник — ФК Эвертон
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