Миколенко выйдет в стартовом составе на матч против Манчестер Юнайтед

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко с первых минут начнет встречу 32-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».



В текущем сезоне Миколенко сыграл уже в пяти матчах чемпионата Англии, четыре раза выходил в стартовом составе. Результативными действиями пока не отличился, но в прошлом матче заработал пенальти.



Встреча начнется в 14:30 по Киеву.