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Бёрнли
3 : 2
Эвертон
88’   ТВ-трансляция: 

ФОТО. Заработал пенальти. Миколенко помог Эвертону забить гол

Украинец заработал пенальти для своей команды

  • 06.04.2022 22:20
  • 4870 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Заработал пенальти. Миколенко помог Эвертону забить гол
© Getty Images/Global Images Ukraine

В важном матче аутсайдеров АПЛ «Бернли» - «Эвертон» полезным действием отметился украинский защитник гостей Виталий Миколенко.

На 41-й минуте Миколенко был сбит в штрафной. После просмотра VAR рефери указал на точку.

Ришарлисон оформил второй гол с пенальти в матче и сделал счет 2:1.

Источник — Sport.ua

(49 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    maverik, 06.04.2022 22:28
    +3
    Ну нарешті Віталя! А то вже пасажиром стали називати! Сміливіше йди в обіграш і все буде добре.
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    online
    maverik, 06.04.2022 23:16
    0
    Захист в Евертоні це піз..ц !!!
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