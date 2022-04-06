ФОТО. Заработал пенальти. Миколенко помог Эвертону забить гол

В важном матче аутсайдеров АПЛ «Бернли» - «Эвертон» полезным действием отметился украинский защитник гостей Виталий Миколенко.
На 41-й минуте Миколенко был сбит в штрафной. После просмотра VAR рефери указал на точку.
Ришарлисон оформил второй гол с пенальти в матче и сделал счет 2:1.
Источник — Sport.ua
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