Миколенко - в основе Эвертона на важный матч АПЛ

В 21:30 состоится матч чемпионата Англии между «Бернли» и «Эвертоном». Для гостей, которые находятся около зоны вылета, это один из ключевых поединков.
Украинский защитник Виталий Миколенко получил место в стартовом составе.
🔵⚪️ TEAM NEWS! ⚪️🔵— Everton (@Everton) April 6, 2022
2️⃣ changes from our last game
➡️ Branthwaite and Gordon in the XI
UTT! ✊ #BUREVE pic.twitter.com/5W2NYXUsqc
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.