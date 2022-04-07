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19-й тур
Бёрнли
3 : 2
Эвертон
06.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Бернли – Эвертон – 3:2. Миколенко не спас от поражения. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура чемпионата Англии

  • 07.04.2022 05:35
  • 299 просмотров
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Бернли – Эвертон – 3:2. Миколенко не спас от поражения. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном поединке 19-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» обыграл «Эвертон» со счетом 3:2.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Бёрнли).
57' ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
42' ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Эвертон).
18' ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Эвертон).
12' ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Бёрнли).

Источник — YouTube

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