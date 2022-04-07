В перенесенном поединке 19-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» обыграл «Эвертон» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Бёрнли).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Джей Родригес (Бёрнли).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Эвертон).
|18'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Эвертон).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Нэйтан Коллинз (Бёрнли).
Источник — YouTube
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