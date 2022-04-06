Миколенко не помог. Эвертон уступил в важном матче АПЛ

«Эвертон» в перенесенном матче чемпионата Англии на выезде играл против «Бернли» в поединке двух аутсайдеров АПЛ.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бернли».
Украинец Виталий Миколенко отыграл весь матч. В конце первого тайма игрок заработал пенальти, который реализовал Ришарлисон.
Ливерпульская команда имеет 25 очков и находится в одном пункте над зоной вылета.
Чемпионат Англии. 19-й тур
Бернли - Эвертон 3:2
Голы: Коллинс, 12, Родригес, 57, Корне, 85 - Ришарлисон, 18 (с пен), 41 (с пен)
Источник — Sport.ua
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